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Honda отзовет 750 тыс. автомобилей в США из-за датчика подушки безопасности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает свыше 750 тыс. автомобилей из-за неисправности датчика подушки безопасности пассажирского сиденья. Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания затрагивает ряд моделей Honda Pilot, Accord, Civic, HR-V и Odyssey, выпущенных в 2020-2022 гг., а также Fit и Civic Coupe 2020 года. Кроме того, отзыв распространяется на Civic Type R и Insight 2021 года, CR-V, CR-V Hybrid, Passport, Ridgeline и Accord Hybrid 2020-2021 гг.

Также затронуты модели люксового бренда Acura – MDX 2020-2022 гг, RDX 2020-2022 гг и TLX 2020-2021 гг.

Датчик веса на переднем пассажирском сиденье может треснуть и вызвать короткое замыкание, а также не отключить подушку безопасности должным образом. Датчики необходимы для отключения подушек безопасности, если на сиденьях находятся дети или лица с небольшим весом. Если этого не происходит, увеличивается риск получения травмы, говорится в сообщении NHTSA.

По данным компании, в период с 30 июня 2020 года по 19 января этого года она получила более 3,8 тыс. рекламаций по гарантии, но сообщений о травмах или смертях в результате этой проблемы не поступало.

Для решения проблемы автодилеры бесплатно заменят датчики сидений.

Котировки акций Honda выросли на 1,2% по итогам торгов в среду. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца увеличилась на 6,4%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 12,3%.

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