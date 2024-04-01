Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Kia отзывает более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Эти проблемы могут привести к самопроизвольному движению припаркованного автомобиля, что повышает риск ДТП, сообщил регулятор.

Под отзыв попадают машины 2020-2024 годов выпуска. Дилеры обновят на них программное обеспечение электронного стояночного тормоза и при необходимости бесплатно заменят неисправные валы.