TotalEnergies в IV квартале нарастила чистую прибыль более чем в 1,5 раза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года более чем в 1,5 раза, несмотря на 14-процентное снижение выручки.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $5,063 млрд по сравнению с $3,264 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль сократилась на 31% до $5,226 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали ее на уровне $5,35 млрд.

Выручка в четвертом квартале уменьшилась до $54,765 млрд c $63,884 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе в $47,63 млрд.

Между тем добыча углеводородов в минувшем квартале уменьшилась на 1% без учета "НОВАТЭКа" и составила 2,462 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В первом квартале 2024 года французская компания планирует добычу на уровне выше 2,4 млн б.н.э./с.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 3,01 евро на акцию. Это на 7,1% выше показателя за 2022 год.

Таким образом, финальные дивиденды за 2023 год составят 0,79 евро на акцию. Промежуточные за первый квартал 2024 года ожидаются на таком же уровне.

Кроме того, компания планирует выкупить в текущем квартале собственные акции на $2 млрд, что "в текущих условиях останется базовым уровнем для ежеквартальных выкупов".

Цена бумаг TotalEnergies на торгах в среду снижается на 1%.