Добыча TotalEnergies в III квартале составила около 2,4 млн б.н.э./с

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая TotalEnergies добывала углеводороды в объеме примерно 2,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в третьем квартале, на уровне предыдущих прогнозов.

Как сообщила компания, рост добычи на месторождении Mero 2 в Бразилии смог частично компенсировать незапланированную приостановку производства на австралийском проекте Ichthys LNG и перебои в работе месторождений в Ливии.

Собственный прогноз, озвученный при публикации отчетности за прошлый квартал, предусматривал производство на уровне 2,4-2,45 млн б.н.э./с. в июле-сентябре. В апреле-июне добыча составляла 2,441 млн б.н.э./с. TotalEnergies опубликует финансовую отчетность за третий квартал 31 октября.

Средняя цена нефти марки Brent в прошлом квартале составила $80,3 за баррель против $85 за баррель кварталом ранее и $86,7 за баррель в третьем квартале 2023 года, говорится в сообщении компании. Тем временем средние цены на газ повысились до $5,78 за MBtu с $5,05 во втором квартале и $5,47 годом ранее, на СПГ - до $9,91 за MBtu с $9,32 и $9,56 соответственно.

TotalEnergies ожидает, что финансовые показатели в сегменте Integrated Power в третьем квартале будут в целом на уровне предыдущих трех месяцев, а показатели в сфере переработки нефти и газа резко снизятся из-за сокращения рентабельности в секторе.

Акции TotalEnergies дешевеют на 4,1% на торгах во вторник на фоне обвала цен на нефть.