РФ передала ОСК 100% акций терминала в морпорту Петербурга

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ, стивидорная компания в Большом порту Санкт-Петербург) "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).

Соответствующий документ, озаглавленный "О дальнейшем развитии АО ОСК", опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о внесении в качестве вклада РФ в уставный капитал ОСК находящихся в федеральной собственности 100% акций КЦТЛ в порядке оплаты размещаемых ОСК дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", - говорится в указе.

Завершить передачу акций КЦТЛ, согласно указу, необходимо до февраля 2025 года. До внесения акций КЦТЛ в уставный капитал ОСК они передаются корпорации в доверительное управление.

Как сообщалось, в марте 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску заместителя генпрокурора РФ взыскал акции КЦТЛ в пользу государства.

Факт незаконного выбытия из собственности РФ имущественного комплекса, представляющего "стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", и последующей легализации "незаконно нажитого имущества" был установлен по итогам проверки Генпрокуратурой РФ приватизации "Северной верфи".

КЦТЛ, как указывается на сайте компании, представляет собой современный морской терминал, ежегодно обрабатывающий более 370 тыс. тонн различных грузов, включая опасные. Располагается компания на территории ПАО "Северная верфь" (ОСК). Согласно решению суда, именно активы судозавода были незаконно выведены на КЦТЛ.