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Правительство предложило передать "Северной верфи" акции еще пяти компаний

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство предложило передать "Судостроительному заводу "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в качестве вклада в уставный капитал судозавода находящиеся в федеральной собственности акции пяти компаний, говорится в проекте указа президента.

Документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту указа, в перечень компаний, которые полностью или частично планируется передать "Северной верфи", вошли АО "Нива-СВ" (100% акций), АО "Машиностроение Северной верфи" (55,72%), АО "Инструмент-СВ" (100%), АО "Эфес Северной верфи" (100%) и ОАО "Норд-Вест СВ" (20%).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск замгенпрокурора об истребовании в пользу Росимущества акций ОАО "Норд-Вест СВ" в ноябре 2023 года. Акции еще четырех компаний, упомянутых в проекте указа, Генпрокуратура также просила истребовать в пользу государства.

В пресс-службе "Северной верфи" "Интерфаксу" тогда сообщили, что из пяти компанией четыре не имеют отношения к верфи, а одна - является ее дочерней структурой. В пояснении к финансовой отчетности ОАО "Норд-Вест СВ" за 2022 год отмечается, что компания на 80% принадлежит "Северной верфи", остальные 20% - у АО "Мебельная фабрика СВ".

В начале апреля 2025 года правительство одобрило отчуждение принадлежащих ОСК 100% акций АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ, стивидорная компания в Большом порту Санкт-Петербург) в качестве вклада в уставный капитал "Северной верфи".

Акции КЦТЛ в пользу государства Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску заместителя генпрокурора взыскал в марте 2023 года. Указ о передаче 100% акций терминала ОСК президент Владимир Путин подписал в феврале 2024 года.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России.

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