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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Citigroup понизил прогноз цен на газ в США и Европе в 2024 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup понизили прогнозы цен на природный газ на североамериканском и европейском рынках, сообщает MarketWatch.

Они ожидают в рамках базового сценария, что в 2024 году на Henry Hub средняя цена в этом году составит $2,4 за 1 млн британских термальных единиц (BTU) по сравнению с ранее ожидавшимися $3. В том числе эксперты полагают, что газ в США будет в среднем стоить $2,3 за 1 млн BTU в первом квартале и $2,1 за 1 млн BTU во втором и третьем кварталах.

Цена газа на площадке TTF в Нидерландах в текущем квартале составит в среднем $8,5 за 1 млн BTU, а во втором квартале повысится до $10 за 1 млн BTU. При этом Citi ухудшил прогноз на 2024 год до 36 евро за МВт.ч с ранее ожидавшихся 46 евро.

Эксперты банка не исключают, что стоимость топлива на Henry Hub может упасть до $1,8 за 1 млн BTU, на TTF - до $8 за 1 млн BTU. Это обусловлено более мягкой, чем обычно, погодой на всех трех основных рынках - в Северной Америке, Европе и Азии.

Citigroup Henry Hub TTF США Европа
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