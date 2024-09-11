Fitch подтвердило прогноз цен на нефть и газ на ближайшие годы
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило прогноз цен на нефть и природный газ на 2024-2027 годы и среднесрочную перспективу в рамках базового сценария.
Единственным исключением стал пересмотр в сторону снижения цен на природный газ на американском Henry Hub, что отражает изменение котировок с начала 2024 года.
Аналогичным образом были скорректированы ожидания относительно цен на нефть на текущий год в рамках стрессового сценария исходя из текущей стоимости Brent и WTI.
"Значительные резервные мощности ОПЕК+, увеличивающиеся поставки и умеренный рост спроса будут сдерживать цены на нефть марки Brent на уровне или ниже $80 за баррель в 2024 году, несмотря на повышенный геополитический риск", - говорится в сообщении агентства.
Аналитики Fitch ожидают, что повышение мирового спроса на нефть замедлится до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки в 2024 и 2025 годах из-за более слабого потребления в Китае, а также опасений относительно темпов роста мировой экономики.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|2027г
|2027г
|среднеср.
|прогноз
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|Базовый сценарий
|нефть Brent
|80
|80
|70
|70
|65
|65
|65
|65
|60
|60
|нефть WTI
|75
|75
|65
|65
|60
|60
|60
|60
|57
|57
|природ.газ Henry Hub
|2,5
|2,25
|3
|3
|3
|3
|2,75
|2,75
|2,75
|2,75
|природ.газ TTF
|10
|10
|10
|10
|8
|8
|7
|7
|5
|5
|Стрессовый сценарий
|нефть Brent
|65
|70
|35
|35
|45
|45
|48
|48
|48
|48
|нефть WTI
|60
|65
|32
|32
|42
|42
|45
|45
|45
|45
|природ.газ Henry Hub
|2
|2
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|природ.газ TTF
|7
|7
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|4,5
|4,5
Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тысячу кубических футов.