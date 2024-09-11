Fitch подтвердило прогноз цен на нефть и газ на ближайшие годы

Единственным исключением стал пересмотр в сторону снижения цен на природный газ на американском Henry Hub, что отражает изменение котировок с начала 2024 года.

Аналогичным образом были скорректированы ожидания относительно цен на нефть на текущий год в рамках стрессового сценария исходя из текущей стоимости Brent и WTI.

"Значительные резервные мощности ОПЕК+, увеличивающиеся поставки и умеренный рост спроса будут сдерживать цены на нефть марки Brent на уровне или ниже $80 за баррель в 2024 году, несмотря на повышенный геополитический риск", - говорится в сообщении агентства.

Аналитики Fitch ожидают, что повышение мирового спроса на нефть замедлится до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки в 2024 и 2025 годах из-за более слабого потребления в Китае, а также опасений относительно темпов роста мировой экономики.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2024г 2024г 2025г 2025г 2026г 2026г 2027г 2027г среднеср. прогноз старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый Базовый сценарий нефть Brent 80 80 70 70 65 65 65 65 60 60 нефть WTI 75 75 65 65 60 60 60 60 57 57 природ.газ Henry Hub 2,5 2,25 3 3 3 3 2,75 2,75 2,75 2,75 природ.газ TTF 10 10 10 10 8 8 7 7 5 5 Стрессовый сценарий нефть Brent 65 70 35 35 45 45 48 48 48 48 нефть WTI 60 65 32 32 42 42 45 45 45 45 природ.газ Henry Hub 2 2 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 природ.газ TTF 7 7 5 5 5 5 5 5 4,5 4,5

Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тысячу кубических футов.