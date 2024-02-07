Экс-глава Microsoft в России Прянишников вернулся из фитнес-отрасли в техсектор

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель российского подразделения Microsoft и бывший топ-менеджер "Вымпелкома" Николай Прянишников после 8,5 лет работы в фитнес-индустрии вернулся в технологический сектор, войдя в советы директоров трех компаний отрасли, в том числе - "Группы Астра"; готов к предложениям стать СЕО в "перспективных компаниях".

Как написал Прянишников во "ВКонтакте", 31 января он покинул пост гендиректора сети фитнес-клубов World Class в связи с истечением срока действия контракта.

"Я буду развиваться как профессиональный директор в советах директоров. Сразу три крутые технологические компании пригласили/избрали меня в советы директоров. В технологической компании-интеграторе, лидере рынка, меня избрали председателем совета директоров. Меня пригласили в совет директоров молодой ИТ-компании, которая уже является лидером рынка, только что успешно провела IPO, ее капитализация уже превышает 100 млрд. рублей. Планируем развить компанию в мирового ИТ-гиганта", - написал Прянишников.

Кроме того, добавил Прянишников, "в инновационной телекоммуникационной компании", в совет директоров которой он входит уже несколько лет, его избрали председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Он не привел названия компаний, о которых идет речь.

В "Группе Астра", которая провела IPO на Московской бирже в октябре 2023 года, сообщили "Интерфаксу", что Прянишников вошел в совет директоров этой компании.

"В рамках подготовки IPO в "Группе Астра" был создан совет директоров, в который в качестве независимого директора был приглашен Николай Прянишников. Он курирует вопросы стратегии и развития компании, а также входит в комитет по аудиту при совете директоров. Сегодня группа делает ставку на повышение эффективности всех бизнес-процессов и дальнейшую экспансию бизнеса. Уверены, что экспертиза Николая поможет в достижении данных целей", - сказала заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам ПАО "Группа Астра" Елена Бородкина.

В своем посте в VK Прянишников также заявил, что будет рассматривать предложения о работе на позициях CEO, генерального директора, исполнительного вице-президента "на следующие 3-9 лет в перспективных компаниях с правильной миссией". "Не хочу торопиться (первые предложения уже есть), надо сделать правильный выбор", - написал Прянишников.

Николай Прянишников широко известен на российском ИТ- и телеком-рынке. Почти 10 лет (в 1998-2008 годах) он работал в "Вымпелкоме", где в разные годы управлял коммерческим блоком, региональными операциям, российским бизнесом, а под занавес своей карьеры в операторе отвечал за международное развитие. В ноябре 2008 года Прянишников возглавил российский Microsoft, а летом 2014 года перешел на должность вице-президента по развитию бизнеса корпорации в Центральной и Восточной Европе. Гендиректором World Class он стал в 2015 году.