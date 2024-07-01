Главным коммерческим директором "Группы Астра" стал экс-президент Microsoft Russia

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" создало в своей структуре коммерческое управление, которое возглавил в должности главного коммерческого директора бывший президент Microsoft Russia Николай Прянишников, сообщила компания.

"Сейчас мы в первую очередь работаем с enterprise-клиентами, крупным бизнесом, но при этом уже видим себя в сегментах среднего и малого бизнеса, планируем выход на международный рынок, а еще проектируем для себя рынок физлиц, - сказал через пресс-службу гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев. - В этом отношении преуспели глобальные вендоры, и нам крайне интересен их опыт, как и концепция One Microsoft. Она работает на централизацию процесса развития бизнеса и объединяет под одним "флагом" множество продуктов, предназначенных для самых разных задач".

Он добавил, что опыт Прянишникова, его знание отрасли и комплексное видение ситуации на рынке помогут воплотить эти планы в жизнь. Под опытом подразумевается, в частности, работа Прянишникова в Microsoft, где он занимал должности президента Microsoft Russia и вице-президента Microsoft по Центральной и Восточной Европе.

Основными задачами управления, которое возглавил Прянишников, названы "увеличение прибыли, определение новых рынков и возможностей для роста, реализация стратегии продаж продуктов группы, курирование GR и маркетинга, усиление сети стратегических партнеров и выстраивание с ними максимально взаимовыгодных отношений, а также международная экспансия".

В январе 2024 года Прянишников покинул пост гендиректора сети фитнес-клубов World Class в связи с истечением срока действия контракта. При этом он заявил о возвращении в технологический сектор. "Я буду развиваться как профессиональный директор в советах директоров, - сообщал тогда Прянишников. - Сразу три крутые технологические компании пригласили/избрали меня в советы директоров". При этом он не указывал названия компаний, о которых идет речь.

"Группа Астра", в свою очередь, сообщала, что Прянишников вошел в ее совет директоров в качестве независимого директора.

В сообщении "Группы Астра" отмечается, что Прянишников, став сотрудником компании, остался членом совета директоров, а также независимым членом совета директоров "Транстелекома".

Также в феврале Прянишников отмечал, что будет рассматривать предложения о работе на позициях CEO, генерального директора, исполнительного вице-президента "на следующие 3-9 лет в перспективных компаниях с правильной миссией".

Николай Прянишников широко известен на российском IT- и телеком-рынке. Почти 10 лет (в 1998-2008 годах) он работал в "Вымпелкоме", где в разные годы управлял коммерческим блоком, региональными операциями, российским бизнесом, а ближе к завершению своей карьеры в операторе отвечал за международное развитие. В ноябре 2008 года Прянишников возглавил российский Microsoft, летом 2014 года перешел на должность вице-президента по развитию бизнеса корпорации в Центральной и Восточной Европе. Гендиректором World Class он стал в 2015 году.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично 13 IT-компаниями.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на "Московской бирже", в ходе которого было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. В апреле текущего года компания провела SPO, по результатам которого free float "Группы Астра" вырос до 15%.

"Группа Астра" является разработчиком программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Ее экосистема объединяет 22 продукта, комплексно закрывающие потребности заказчиков в стеке инфраструктурного ПО: операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации "Брест", ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др. По оценкам Strategy Partners, ОС Astra Linux занимает более 76% рынка российских операционных систем.