Международные резервы РФ в январе снизились на 2,2% до $585,4 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в январе 2024 года уменьшился на $13,144 млрд, или на 2,2%, до $585,448 млрд с $598,592 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Стоимость монетарного золота в резервах в январе снизилась на $4,342 млрд, или на 2,8%, до $151,516 млрд. При этом доля золота в резервах уменьшилась до 25,9% с рекордных 26,0%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.