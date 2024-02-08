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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Международные резервы РФ с 26 января по 2 февраля сократились на $1,4 млрд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 2 февраля составили $586,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 января международные резервы равнялись $587,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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