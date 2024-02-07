Чистая прибыль Hilton в IV квартале упала в два раза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings зафиксировала снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года более чем в два раза, при этом ее выручка увеличилась на 7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $147 млн, или $0,57 в расчете на акцию, по сравнению с $328 млн, или $1,21 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль составила $1,68 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,57 на акцию.

Квартальная выручка Hilton выросла до $2,609 млрд против $2,444 млрд годом ранее, что совпало со средним прогнозом рынка. Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют повысилась на 5,7% - до $107,69.

Относительно четвертого квартала доковидного 2019 года показатель RevPAR увеличился на 13,5%, отмечается в отчетности.

По итогам всего 2023 года RevPAR выросла на 12,6% по сравнению с 2022 годом. Согласно прогнозу Hilton, в 2024 году повышение этого показателя составит 2-4%.

Компания ожидает, что ее чистая прибыль в этом году будет на уровне $6,57-6,71 на акцию, скорректированная - $6,8-6,94 на акцию.

Прогноз Hilton на текущий квартал предусматривает скорректированную прибыль в $1,36-1,44 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидают ее на уровне $1,42 на акцию.

Компания планирует вернуть акционерам порядка $3 млрд в этом году.

Акции Hilton прибавляют в цене 1,7% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 34%.