Сеть отелей Hilton в I квартале увеличила чистую прибыль на 29%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings в первом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 28,6%, улучшила прогноз скорректированного показателя на весь год.

Чистая прибыль компании в январе-марте выросла до $265 млн, или $1,04 в расчете на акцию, с $206 млн, или $0,77 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,53 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,41 на акцию.

Квартальная выручка Hilton выросла до $2,57 млрд против $2,29 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали $2,51 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют увеличилась на 2% - до $104,16. Отельная сеть компании в минувшем квартале расширилась на 16,8 тысячи номеров. Чистый прирост числа номеров составил 14,2 тысячи.

По прогнозу компании, в 2024 году RevPAR поднимется на 2-4%. Чистая прибыль, как ожидается, будет находиться в диапазоне $1,586-1,621 млрд, или $6,21-6,35 в расчете на акцию. Капзатраты запланированы в объеме около $3 млрд.

При этом Hilton улучшила прогноз скорректированной прибыли до $6,89-7,03 на акцию с ожидавшихся прежде $6,80-6,94.

Компания вернула акционерам за прошедший квартал $701 млн, в том числе за счет выкупа 3,4 млн своих акций.

За последние 12 месяцев капитализация Hilton выросла более чем на 39% (до $49,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 25%.