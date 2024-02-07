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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Оборот телеком-операторов РФ в 2023 году вырос на 9,7%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций в РФ, в 2023 году увеличился на 9,7%, сообщает Росстат в среду.

В декабре оборот телеком-организаций увеличился на 16% по сравнению с декабрем 2022 года и на 20,2% - по сравнению с ноябрем 2023 года.

Оборот телеком-компаний в 2023 году составил 2,6 трлн рублей, в том числе в декабре - 270,2 млрд рублей.

Оборот организаций в сфере разработки ПО, консультационных и других услуг в данной области в 2023 году вырос на 21,6%. В декабре 2023 года этот рост составил 52,7% по сравнению с декабрем 2022 года. По сравнению с ноябрем оборот вырос в 2,3 раза. Отмечается, что в 2023 году оборот таких организаций составил 3,6 трлн рублей, а в декабре - 769,7 млрд рублей.

Росстат
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