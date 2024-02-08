Фондовые индексы Европы резко снизились вслед за падением банковского сектора

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снизились в среду вслед падением котировок акций банков на опасениях разрастания проблем рынка коммерческой недвижимости.

Германский Deutsche Pfandbriefbank AG, специализирующийся на финансировании проектов коммерческой недвижимости, неожиданно заявил в среду, что увеличил резервы на возможные потери по кредитам из-за "устойчивой слабости" этого рынка. Банк отметил, что проблемы в сфере коммерческой недвижимости являются самыми серьезными со времен финансового кризиса.

Многие фининституты, и не только в Европе, увеличивают отчисления в резервы на возможные потери по кредитам, выданным девелоперам, на фоне растущих просрочек по ним в условиях роста процентных ставок.

Германский финрегулятор BaFin заявил в среду, что внимательно следит за ситуацией на этом рынке.

Акции Deutsche Bank упали в цене на 5,4% по итогам торгов, Commerzbank - на 3,5%, Societe Generale - на 1,9%, BNP Paribas - на 0,4%, UniCredit - на 0,6%, Banco Santander - на 1,9%, Lloyds Banking Group - на 0,7%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 на закрытие рынка в среду уменьшился на 0,23%, до 485,63 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,68%, германский DAX - на 0,65%, французский CAC 40 - на 0,36%, итальянский FTSE MIB - на 0,45%, испанский IBEX 35 - на 1,15%.

Давление на европейские рынки также оказало заявление члена исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель о том, что регулятору не следует спешить со снижением ключевых процентных ставок.

Последние статданные, а также надежды рынка на быстрое уменьшение ставок, говорят о том, что европейскому ЦБ следует проявить терпение, сказала Шнабель в интервью газете Financial Times.

Она отметила устойчивость инфляции в сфере услуг, гибкость рынка труда, а также проблемы в Красном море в качестве факторов, которые должны удерживать ЕЦБ от спешки со снижением ставок.

"Мы должны быть терпеливыми и осторожными, поскольку мы хорошо знаем из прошлого опыта, что инфляция может вновь усилиться", - сказала Шнабель.

Котировки акций европейских автопроизводителей выросли в среду благодаря сильной отчетности американской Ford. Бумаги Renault подорожали на 2,1%, BMW - на 1,6%, Volkswagen - на 0,1%.

Цена акций Barratt Developments упала на 5,5%. Британский девелопер в первом финансовом полугодии, которое завершилось в декабре, получил доналоговую прибыль в размере 95,2 млн фунтов стерлингов ($120 млн) по сравнению с 501,5 млн фунтов за тот же период годом ранее. Выручка упала до 1,85 млрд фунтов с 2,78 млрд фунтов.

Кроме того, Barratt объявил о покупке более мелкого конкурента Redrow за 2,52 млрд фунтов стерлингов ($3,17 млрд) путем обмена акциями. После завершения сделки акционерам Redrow будет принадлежать почти треть объединенной компании, акционерам Barratt - остальная доля. Котировки бумаг Redrow взлетели на 13,9%.

Цена бумаг Deutsche Post снизилась на 5,2% после того, как германский госбанк KfW сообщил о намерении продать 50 млн акций почтовой службы. В результате банк сократит свой пакет до 16,5% с нынешних 20,5%, при этом он останется крупнейшим акционером компании. Исходя из текущих котировок, стоимость продаваемой доли может превысить 2 млрд евро.

Капитализация Equinor сократилась на 7,8%. Норвежская нефтегазовая компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале втрое. Результат, при этом, превзошел ожидания экспертов.

TotalEnergies в октябре-декабре увеличила чистую прибыль более чем в 1,5 раза. Однако скорректированная прибыль не оправдала прогнозы. Акции французского нефтепроизводителя подешевели на 3,2%.

Бумаги французской финтех-компании Worldline снизились в цене на 2,6%. Компания объявила о намерении сократить 1,44 тыс. рабочих мест, то есть около 8% штата, чтобы уменьшить расходы.