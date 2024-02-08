News Corp во II финквартале нарастила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания News Corp. во втором квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь 2023 года) нарастила чистую прибыль более чем вдвое, лучше прогнозов рынка.

Ее чистая прибыль в отчетный период составила $156 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с $67 млн, или 12 центами на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль составила 26 центов на акцию.

Выручка увеличилась до $2,586 млрд против $2,521 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики оценивали в среднем чистую прибыль компании на уровне 24 центов на акцию, скорректированную - в 21 цент на акцию, выручку - в $2,56 млрд.

News Corp также рассчитывает стать одним из ключевых поставщиков контента для компаний из сферы генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ), заявил через пресс-службу ее глава Роберт Томсон. При этом он отметил, что ИИ-мир полон плагиата, и адаптация контента без разрешения - это воровство, однако News Corp предпочитает переговоры судебным разбирательствам.

News Corp была образована в 2013 году после разделения основанной Рупертом Мердоком в 1979 году News Corporation на две независимые публичные компании. News Corp отошли издательские активы, включая Dow Jones & Co., в которую входит WSJ, New York Post, книжное издательство HarperCollins и ряд активов в Австралии и Великобритании. Вторая компания, 21st Century Fox, объединила электронные и развлекательные медиаактивы, включая киностудию 20st Century Fox и каналы Fox и National Geographic.