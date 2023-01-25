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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Мердок отказался от планов объединить Fox и News Corp

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский медиамагнат Руперт Мердок отказался от намерения объединить две контролируемые им компании - Fox Corp и News Corp спустя почти 10 лет после их разделения, поскольку это предложение не получило поддержки акционеров.

Мердок пришел к заключению, что воссоединение компаний на данный момент "не является оптимальным решением" для акционеров, говорится в пресс-релизах, распространенных обеими компаниями во вторник.

В миреРуперт Мердок задумался об объединении активов Fox и News CorpЧитать подробнее

Специальные комитеты, созданные для изучения потенциального воссоединения Fox и News Corp, будут распущены.

Информация о том, что Мердок хочет вернуть под одну крышу две компании, разделенные в 2013 году, появилась в октябре прошлого года. Несколько крупных акционеров News Corp, однако, выступили против сделки, посчитав, что она недооценивает активы компании, среди которых The Wall Street Journal, MarketWatch и Barron's.

Как сообщает WSJ со ссылкой на источники, News Corp также ведет переговоры о продаже 80%-ной доли сервиса Move, которому в США принадлежит портал realtor.com и другие сайты недвижимости, оператору конкурирующей площадки CoStar.

Доля в Move, по словам источников, оценивается в несколько миллиардов долларов.

Акции Fox подорожали почти на 4% на дополнительных торгах во вторник, News Corp - на 0,5%.

Fox News Corp Руперт Мердок
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