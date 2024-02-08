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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Поставки "Газпрома" в Китай в среду еще раз обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай в среду еще раз обновили рекорд
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжает обновлять максимумы экспорта природного газа в Китай по магистрали "Сила Сибири".

Как сообщается в релизе, "7 февраля "Газпром" в шестой раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай". Поставка по газопроводу "Сила Сибири" "вновь превысила суточные контрактные обязательства компании".

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

С января суточные поставки выведены на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Для него действует контрактный объем в 30 млрд куб. м после 22 млрд куб. м в 2023 году (фактически было поставлено 22,7 млрд куб. м). В 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Газпром КНР газ Сила Сибири Китай
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