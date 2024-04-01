"Газпром" возобновил экспорт в Китай после профилактики на "Силе Сибири"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновились после завершения плановых профилактических работ.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - сообщил "Газпром".

Профилактика шла с 24 марта. Работы затронули как газопровод, так и Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, откуда продукция поступает в магистраль.

Газета "Ноябрьский газовик" сообщила: "Фронт работ включает профилактические мероприятия на УКПГ-3, УППГ-2, УППГ-4, ЦДКС и УМВГК. Специалисты провели наружный и внутренний осмотр сосудов, работающих под давлением, на установке подготовки топливного и импульсного газа, проверили автоматику ввода резерва электроустановок, автоматический запуск дизельных электростанций и работу источников бесперебойного питания на производственных объектах".

"Планово-предупред‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ительные ремонты во время сезонных остановочных комплексов являются обязательным условием обеспечения стабильной работы производственных объектов компании и надежной добычи углеводородного сырья", - напоминают специалисты ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. В 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.