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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в январе почти не изменилась и составила 35,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) и некредитные финансовые организации (НФО) в январе выкупили наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось в совокупности 82,8% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

При этом доля крупных банков почти не изменилась по сравнению с декабрьскими данными (37,9%) и составила 35,2%, в ноябре их доля составляла 16,4%.

НФО предъявляли спрос в рамках доверительного управления, их доля составила 47,6%, месяцем ранее она была 60,7% (ноябре 71,3%).

В 2023 году банки заняли 60% рынка первичных размещений ОФЗ – выкупили порядка 1,5 трлн рублей из 2,5 трлн рублей размещенных бумаг.

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