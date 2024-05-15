Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в апреле увеличилась до 56,4%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в апреле по-прежнему были основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, их доля выросла до 56,4% всех размещений, доля некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления снизилась до 18,4%, сообщается в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Месяцем ранее их доля составляла 51,1% и 29,7%, соответственно.

В 2023 году СЗКО с начала года предъявляли основной спрос на аукционах Минфина, затем с октября по январь 2024 года тенденция изменилась - НФО в рамках доверительного управления занимали большую долю на аукционах ОФЗ.

В январе, как и в последние месяцы 2023 года, основными покупателями были НФО (47,6%), доля СЗКО же составляла 35,2%, в декабре их доля была на уровне 37,9%, в ноябре - 16,4%. В феврале крупные банки вновь стали основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 53,7% всех размещений, на НФО в рамках доверительного управления - 30,9%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах, СЗКО в апреле приобрели ОФЗ на 93,4 млрд рублей (в марте объем составлял 85,9 млрд рублей, за январь-февраль: 130 млрд рублей).

Объем ОФЗ, проданных на аукционе Минфином, в апреле увеличился до 319,8 млрд руб. по номиналу (в марте - 282,8 млрд руб.) и составил 32% от плана на второй квартал. В апреле Минфин разместил только ОФЗ-ПД (аукцион с ОФЗ-ИН признан не состоявшимся). Размещались преимущественно ОФЗ со сроком до погашения 10 и 14 лет (на 215,1 млрд руб.), краткосрочных облигаций размещено на 104,6 млрд рублей.