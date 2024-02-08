Экспорт бензина из РФ снизился более чем на треть к февралю 2023 года

В стране высокие запасы нефтепродуктов, заявил Александр Новак

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спрос участников рынка на топливо на биржевых торгах стабильно удовлетворяется, экспорт бензина снизился более чем на треть к уровню февраля 2023 года, запасы бензина и дизельного топлива остаются стабильно высокими. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства, размещенном по итогам штаба о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, который провел вице-премьер РФ Александр Новак.

В совещании приняли участие руководство нефтяных компаний, представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

"Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок выросли к февралю прошлого года, производство его зимнего вида увеличилось по сравнению с февралем 2023 года. Цены на бензин и дизельное топливо на розничном рынке остаются стабильными", - также подчеркивается в пресс-релизе.

Вице-премьер поручил нефтяным компаниям и Минэнерго согласовать графики ремонтов НПЗ для удовлетворения спроса в период начала посевной и сезона роста автомобильных перевозок. Также Минэнерго совместно с ФАС и СПбМТСБ поручено продолжить работу по борьбе с нарушениями на биржевых торгах, включая использование торговых роботов.

"Необходимо сформировать запасы топлива для балансировки рынка в период повышенного весенне-летнего спроса со стороны водителей, аграриев и других потребителей. Прошу следить за сохранением рыночно обоснованных уровней цен и объёмов реализации топлива на бирже и заправочных станциях", - подчеркнул по итогам совещания Новак.