Президент пообещал поддержать любое решение по обеспечению АПК России топливом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержит любое решение для обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом, главное, чтобы они были своевременны. Он сказал об этом на встрече с аграриями.

"Министерство должно мне сказать. Вы можете не сомневаться, я поддержу любое решение, подчеркиваю это. И мои коллеги из нефтяного, энергетического сектора это знают. Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ, - эти решения должны быть приняты своевременно (оно, конечно должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца - одним таких секторов является энергетика). Любое решение будет поддержано. Важно, чтобы оно было вовремя инициировано", - сказал Путин.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в свою очередь, доложил, что сейчас ситуация с топливообеспечением стабильна и находится на контроле Минсельхоза и Минэнерго.

"В целом на сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Мы с Минэнерго, с Новаком (вице-премьер Александр Новак - ИФ) в контакте. Мы подписали план, согласно которому наши аграрии в разных регионах должны получать по нормальным ценам необходимый объем топлива - и дизельное, и автобензин. Мы будем смотреть, как он исполняется. Если будут отклонения - будем сигнализировать. Пока острых проблем нет. Пока ситуация стабильная", - доложил министр.

"Дмитрий Николаевич, держите это на контроле, - обратился Путин к главе Минсельхоза. - Если увидите, что что-то там происходит из ряда вон выходящее, сбои какие-то - своевременно (обращайтесь - ИФ). Я с председателем правительства говорил на эту тему. Инструменты понятны, что делать - ясно. Нужно просто своевременно принимать решения. Для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке".

"Если энергетики своевременно знают о том, что и в каких объемах они должны делать, они спокойно на это реагируют, несмотря на конъюнктуру внешнего рынка. Они к этому привыкли, главное заранее четко понять, кто что должен делать и в каких объемах", - добавил президент.

Путин также сказал, что запрет экспорта - это самое простое решение, но инструменты здесь могут быть разными.

"В прошлом году действительно сладилась какая-то дурацкая ситуация, люди ездили (за ГСМ - ИФ) из одного региона в другой. Чушь какая-то. Это было связано с тем, что якобы регионы вовремя не решили со своими поставщиками. Надеюсь, в этом году этого не будет", - напутствовал президент.

Правительство ввело с 1 марта временный запрет экспорта бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах.