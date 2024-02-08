Кабмин одобрил поправки к проекту о вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ для долгосрочных сбережений, говорится в сообщении Минфина.

Положения Налогового кодекса синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС). Кроме того, предполагаются дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

Также предусматривается обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.

В случае принятия поправок налоговые вычеты будут распространяться на доходы, полученные с 1 января, по договорам, заключенным начиная с 2024 года, отмечает Минфин.

Законопроект, который предусматривает совокупный налоговый вычет в пределах 400 тыс. рублей в год, был внесен в Госдуму в октябре 2023 года, в ноябре он был принят в первом чтении.

Новые инструменты для долгосрочных инвестиций и накоплений стали доступны для граждан с начала 2024 года. Программа долгосрочных сбережений дает возможность самостоятельно копить на пенсию. Для заключивших договор с негосударственными пенсионными фондами в период 2024-2026 гг. она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тыс. рублей в год.

С 1 января 2024 года также заработал закон о запуске индивидуальных инвестиционных счетов нового типа (ИИС-3). Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 гг. он должен составить пять лет, а затем постепенно повысится до десяти.