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Госдума отклонила законопроект о вычете по НДФЛ при аренде жилья

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду отклонила законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения.

Законопроект №169649-8 был внесен в парламент в конце июля 2023 г. группой депутатов. Согласно документу, в перечень расходов, по которым по итогам года граждане могут получить налоговый вычет, предлагалось включить расходы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств по договору найма жилого помещения.

При этом договор аренды должен был быть зарегистрирован, а факт платежей документально подвержен. Максимальный размер суммы возмещения по всем социальным налоговым вычетам предлагалось оставить на действующем уровне - не более 120 тыс. рублей в год. Сейчас граждане могут претендовать на возмещение расходов на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, пенсионные взносы, подтверждение квалификации.

По мнению авторов, принятие закона способствовало бы поддержке граждан и формированию новых налоговых поступлений за счет легализации рынка аренды жилых помещений.

Правительство идею не поддержало, в его заключении отмечалось, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам. При этом в законопроекте не были определены источники компенсации выпадающих доходов.

Госдума
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