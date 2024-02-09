Цены на нефть опускаются после подъема на 3% накануне

Brent подешевела до $81,4 за баррель

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $81,40 за баррель, что на $0,23 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,42 (3,1%), до $81,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $76,06 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,36 (3,2%), до $76,22 за баррель.

Как Brent, так и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

"Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков".

Цены на нефть на этой неделе завершали ростом каждую сессию, и "ключевым фактором поддержки является геополитическая напряженность, в особенности эскалация проблем в отношениях США и Ирана", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, слова которого приводит Market Watch.