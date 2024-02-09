США нанесли в пятницу семь ударов по военным средствам йеменских хуситов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в течение двух часов нанесли семь ударов по беспилотным кораблям и ракетам йеменских хуситов, мотивировав это необходимостью "самообороны".

"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли семь ударов в целях самообороны по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и мобильным противокорабельным ракетам, которые были подготовлены для запуска по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении командования.

В CENTCOM отметили, что идентифицировал эти ракеты и беспилотники в районах Йемена, контролируемых хуситами, и "определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.