"Алкогольная группа Кристалл" определила диапазон IPO в 8-9,5 руб. за акцию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл") определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже (MOEX) в диапазоне от 8 до 9,5 рубля за акцию., сообщается в пресс-релизе компании.

"Продажа бумаг состоится в рамках дополнительной эмиссии: регистрационный номер 1-01-05421-G. Компания намерена подать заявку на включение акций в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на MOEX с торговым кодом - KLVZ", - сообщает компания.

Книга заявок открывается 12 февраля. Объем предложения - до 125 млн акций с привлечением средств в размере примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.

Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX. "Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 22 февраля, а окончательная цена будет объявлена на следующий рабочий день, то есть примерно 26 февраля", - сообщается в пресс-релизе.

Координатором и букраннером размещения является "Финам".

Уставный капитал ПАО составляет 8 млн рублей, он разделен на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск, Калужская область) - основная операционная компания группы. В 2023 году оно реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 г. (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.