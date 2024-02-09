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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

"Алкогольная группа Кристалл" может выплатить первые дивиденды в 2025 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл", АГК) планирует выплатить дивиденды акционерам в 2025 году, сообщила на Дне инвестора финдиректор компании Екатерина Шакирова.

"Мы планируем дивиденды с 2025 года. Порядка 50-80%", - сказала она.

Директор подразделения M&A инвесткомпании "Финам", которая выступает организатором размещения, Леонид Павликов уточнил, что выплаты будут по результатам 2024 года.

По его словам, дивидендная доходность будет зависеть от финальной цены размещения компании при IPO.

Ранее АГК определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже в диапазоне от 8 до 9,5 рубля за акцию. Книга заявок открывается 12 февраля. Объем предложения - до 125 млн акций с привлечением средств в размере примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск, Калужская область) - основная операционная компания группы. В 2023 году оно реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 г. (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

Кристалл
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