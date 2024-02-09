Аккумуляторное СП Stellantis и Mercedes ищет средства для расширения в Европе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Automotive Cells Company SE (ACC), совместное предприятие Stellantis и Mercedes по выпуску аккумуляторов для электромобилей, ведет переговоры с рядом банков для получения средств на расширение производства в Европе, сообщают американские СМИ.

Условия финансирования будут объявлены "в ближайшее время", сказал представитель ACC агентству Dow Jones.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники о том, что объем финансирования может составить 4,4 млрд евро.

Полученные средства компания направит на строительство четырех производственных площадок - двух в Италии, а также по одной в Германии и во Франции. Мощности завода во Франции, который начал работу в мае 2023 года, также планируется расширить.

Третьим участников СП является Saft, "дочка" французской TotalEnergies.