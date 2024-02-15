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Автоконцерн Stellantis получил рекордные выручку и чистую прибыль в 2023 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV завершил 2023 год с рекордными выручкой и чистой прибылью, причем первый показатель не оправдал ожиданий рынка, а второй превзошел их.

Как говорится в пресс-релизе Stellantis, выручка в минувшем году составила 189,54 млрд евро против 179,59 млрд евро годом ранее.

Чистая прибыль выросла на 11%, до 18,63 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов повысилась на 1%, до 24,34 млрд евро.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Stellantis на уровне 189,92 млрд евро, чистую прибыль - 18,18 млрд евро, скорректированную операционную прибыль - 23,75 млрд евро.

Компания также предложит акционерам утвердить повышение дивидендов на 16%, до 1,55 евро на акцию. В 2023 году она вернула им посредством дивидендов и обратного выкупа акций 6,6 млрд евро - на 53% больше, чем годом ранее. Размер программы buyback на этот год составляет 3 млрд евро против 1,5 млрд евро в прошлом году.

Автоконцерн был образован в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group.

Акции Stellantis прибавляют в цене 3,3% на торгах в Милане в четверг.

Stellantis
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