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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Ткачев предложил ограничить долю импортных вин в торговле РФ до 50%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Доля импортных вин в торговле и общепите РФ не должна превышать 50%, и далее – сокращаться, считает экс-министр сельского хозяйства, а ныне председатель совета директоров "Агрокомплекса им. Ткачева" Александр Ткачев.

"Мы свою полку до сих пор держим под продукцию наших партнеров. Зайдите в "Азбуку вкуса" – 90%, если не больше, – это вина Нового света. Та же Америка проскакивает. За 20 тыс. километров едет к нам вино и примерно по такой же цене (как и отечественное - ИФ)", - заявил Ткачев на пленарном заседании в рамках дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме "Россия" в пятницу.

В целом же, по его оценке, доля отечественного вина в торговле и общепите не превышает 30-40%. "Этого мало. Мы что творим? Это единственный продукт, который мы не вытолкали с российской полки. Зачем они? Что они у нас делают? Они не развивают нас, - заявил Ткачев. - Мы говорим – вино, виноделие – это гордость страны. А на самом деле, что мы делаем? Поэтому я предлагаю, мои мысли о том, чтобы ограничивать (импортные вина - ИФ). На полке должно быть 50% российского вина, 50% и в ресторанах. А потом со временем и 60%, и 70%".

"Попробуйте во Франции купить итальянское вино. Вас засмеют. Это просто невозможно. Или наоборот. Везде пьют местные вина", - сказал он.

Ткачев, развивающий собственный винодельческий бизнес, подчеркнул, что "виноградарство и виноделие – очень перспективные отрасли". "Гигантская поддержка виноградарства и виноделия, такой раньше не было", - констатировал он.

Александр Ткачев Агрокомплекс им. Ткачева
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