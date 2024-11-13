Норматив по доле российского вина в торговле и общепите будет увеличиваться

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Норматив по доле российского вина на полках магазинов и винных картах общественного питания будет увеличиваться, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов на пленарной сессии форума "Всемирный день качества в России".

Минпромторг предложил установить этот показатель в 20%. Уже согласован стандарт винных карт, в соответствии с которым 20% от содержащихся в них наименований должно быть российское вино.

"Предложили, чтобы и в торговле не менее 20% от фронтальной выкладки было предоставлено отечественным производителям", - сказал он и добавил, что со временем нормативная доля может быть увеличена.

"Это только старт, первый шаг, потому что продажи российского вина показывают и так хорошую динамику. Мы видим, кратным образом ежегодно они растут. Сейчас пока еще порядка 95% российского вина продается в рознице, чуть менее 5% - в предприятиях общественного питания. Наша задача - увеличивать долю российского вина внутри общего объема продаж как в рознице, так и в общественном питании", - заявил Чекушов.

По его словам, российское виноделие вышло на тот уровень, когда уже "можно стремиться не только и не столько к абсолютным цифрам в виде объемов реализованной продукции, но и к доле на полках". "Такая доля свидетельствует об уровне развития производства и уровне доверия покупателей", - отметил замглавы Минпромторга.

Как сообщил Чекушов, торговые сети уже и сами включаются в работу по продвижению российских вин, зачастую самостоятельно проводят маркетинговые мероприятия. "Где-то на пересечении между регуляторными мерами и поддержкой таких мероприятий с точки зрения продвижения и лежит наша работа по предоставлению лучших мест на полках российским винным производителям и по дальнейшему увеличению доли присутствия российского вина в розничной торговле", - сказал он.

Увеличения норматива присутствия не исключает и вице-премьер Дмитрий Патрушев. Комментируя предложение участников III Российского винодельческого форума об увеличении доли до 50%, он согласился, что показатель представленности российского вина, "наверное, следует увеличивать". "Но только давайте двигаться поэтапно, давайте не будем говорить, что все должно быть 100% только наше или 50% наше, - сказал он. - Сейчас посмотрим, как 20% сработает, добьемся этой цифры, двинемся дальше. Мы точно не закрыты для того, чтобы эту цифру корректировать, но нужно дождаться реакции рынка, и мы будем, я думаю, дальше все это дело увеличивать".

Как сообщалось, Минпромторг разработал законопроект, который устанавливает обязательную долю российского вина в меню ресторанов и на полках магазинов в 20% от общего количества вин. Изменения предлагается ввести с 1 марта 2025 года.