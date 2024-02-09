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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Российский "Сименс" переименован в "Системс"
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Сименс" (российская структура AG Siemens) переименовано в ООО "Системс", говорится в карточке компании в ЕГРЮЛ.

Владельцем 100% компании до сих пор значится AG Siemens, указано в данных ЕГРЮЛ. С конца 2021 г. ООО "Сименс" находится в процессе реорганизации в форме выделения.

Немецкий концерн Siemens весной 2022 г. на фоне конфликта на Украине объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России.

По итогам 2022 г. выручка ООО "Сименс" упала с 26,26 млрд руб. до 6,32 млрд руб. по сравнению с 2021 г., чистая прибыль в размере 2,29 млрд руб. сменилась убытком в 2,88 млрд руб., говорится в отчете компании.

В контур глобального Siemens входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 г. компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2023 г. Siemens принадлежало 17%).

Таким образом в РФ были представлены две отдельные компании - "Сименс" и "Сименс энергетика".

В октябре 2022 г. ПАО "Интер РАО" сообщило о покупке доли Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ". У "Силовых машин" остаются 35% в СП. Также RAO Intertech B.V. (голландская структура "Интер РАО") стала собственником воронежского завода Siemens Energy - ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы").

Siemens Системс Сименс
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