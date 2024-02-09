Что произошло за день: пятница, 9 февраля

Удальцов в перечне экстремистов, избирательный бюллетень для выборов и проверка сервиса Duolingo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По закону, банки замораживают средства лиц из этого перечня и перестают их обслуживать. Удальцов в настоящее время находится под арестом.

- ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента. Фамилии четырех зарегистрированных кандидатов будут указаны в бюллетене в алфавитном порядке.

- РКН сообщил о проверке образовательного сервиса Duolingo на ЛГБТ-пропаганду. СМИ сообщали, что общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" пожаловалась на сервис для изучения языков, где активисты, по их словам, обнаружили запрещенную пропаганду.

- Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы. Основная версия возгорания в доме писателей на улице Черняховского - сбой в системе антиобледенительного обогрева крыши.

- Умер президент HeadHunter Михаил Жуков. Ему было 56 лет. Причина смерти не уточняется, дата и место прощания с Жуковым будут объявлены позже.

- Российский "Сименс" переименован в "Системс". Владельцем 100% компании до сих пор значится AG Siemens, немецкий концерн в 2022 г. объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России.

- Алиев набрал 92,12% голосов на внеочередных выборах президента Азербайджана. Обработано 100% бюллетеней.

- Мороз до -27 градусов ожидается в ночь на субботу в Московском регионе. В выходные в столице будет холодно, до -13 днем, но в понедельник придет оттепель и снегопад.