Акции "НОВАТЭКа" ускорили снижение после рекомендаций СД по дивидендам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа" к вечеру в пятницу ускорили снижение после рекомендаций совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год, оказавшимся чуть ниже ожиданий аналитиков.

На "Московской бирже" акции "НОВАТЭКа" к 16:45 МСК подешевели до 1438,6 рубля (-1,5%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 78,59 рубля на акцию с учетом уже выплаченных за первое полугодие 34,5 рубля на акцию, сообщила компания. Таким образом, финальный дивиденд за 2023 год составит 44,09 рубля на акцию.

Консенсус рынка по ожиданиям дивидендов - 50,2 рубля за акцию, но мнения широко варьировались - от 37 руб./а до 64 руб./а. Точнее всех оказался Газпромбанк, спрогнозировавший 44 рубля на акцию.

Реестр для получения дивидендов закрывается 26 марта.

Годовое собрание акционеров "НОВАТЭКа", где предполагается одобрить этот вопрос, назначено на 15 марта и состоится в заочном формате, реестр для участия закрывается 21 февраля.