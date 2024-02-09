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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Нефть улучшила динамику на пересмотре инфляции в США

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут вечером в пятницу после пересмотра данных об инфляции в Соединенных Штатах.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск повысилась на $0,79 (0,97%), до $82,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на $1,04 (1,36%), до $77,26 за баррель.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно пересмотренным данным министерства труда.

Вслед за публикацией этой статистики трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 19% с 15%, на майском - до 54% с 52%, пишет Trading Economics.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Brent
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