Brent подешевела до $81,85 за баррель

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели.

К 8:11 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,41%), до $81,85 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,56 (0,7%), до $82,19 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,34 (0,44%), до $76,5 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,62 (0,8%), до $76,84 за баррель.

Trading Economics предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. Как Brent, так и WTI на минувшей неделе подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов.

Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным Baker Hughes.