Нефтегазовые Diamondback и Endeavor Energy почти согласовали слияние на $52 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские нефтегазовые Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources почти согласовали условия своего объединения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Diamondback может объявить о сделке уже в понедельник. Она будет предполагать расчеты акциями и денежными средствами, а основная часть объединенной компании будет принадлежать акционерам Diamondback, капитализация которой составляет около $27 млрд. Стоимость Endeavor в рамках транзакции оценивается примерно в $25 млрд.

На слияние с Endeavor претендовали и другие стороны, включая ConocoPhillips.

Endeavor уже длительное время относится к числу наиболее привлекательных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом крупном нефтеносном бассейне США, где также находятся крупнейшие в стране месторождения сланцевой нефти, отмечает газета.

Если сделка состоится, объединенная компания будет в одном ряду с ConocoPhillips по площади месторождений в этом бассейне, а ее добыча нефти, скорее всего, будет превышать 400 тыс. баррелей в сутки.