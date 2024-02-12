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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Diamondback подтвердила слияние с Endeavor

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая Diamondback Energy подтвердила информацию о слиянии с Endeavor Energy Resources.

Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2024 года, синергия от нее оценивается в $550 млн в год.

На покупку Endeavor претендовали и другие стороны, включая ConocoPhillips, писала со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Endeavor уже длительное время относится к числу наиболее привлекательных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом крупном нефтеносном бассейне США, где также находятся крупнейшие в стране месторождения сланцевой нефти, отмечала газета.

Diamondback в четвертом квартале 2023 года в среднем добывала 273,1 тысячи баррелей нефти в сутки. Endeavor прогнозирует добычу нефти в 2024 году на уровне 190-200 тысяч б/с.

Кроме того, совет директоров Diamondback утвердит повышение годовых дивидендов на 7%, до $3,6 на акцию, сообщила компания. Первая выплата с учетом повышения будет произведена за четвертый квартал 2023 года.

США Endeavor Diamondback Energy ConocoPhillips
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