Девелопер Etalon Group в январе увеличил продажи в четыре раза

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в январе 2024 года увеличил продажи в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости в январе вырос в 2,8 раза, до 51,1 тыс. кв. метров.

Как отмечает компания, данные показатели выше январских показателей предыдущих лет.

"Достижению сильных результатов в начале года способствовали региональная диверсификация, разнообразие предложения по классам жилья и комплексный набор программ государственного субсидирования ипотеки", - приводит компания слова главного исполнительного директора Etalon Group Геннадия Щербину.

Как сообщалось, по итогам 2023 года продажи группы выросли на 80% по сравнению с показателем за 2022 год - до 106 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости - на 87%, до 547,2 тыс. кв. метров.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы превышает 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая 2023 года крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания пока не публиковала.