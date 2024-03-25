Девелопер Etalon в 2023 г. увеличил выручку по МСФО на 10%, до 88,8 млрд руб.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в 2023 году увеличил выручку по МСФО на 10% по сравнению с показателем 2022 года - до 88,8 млрд рублей, говорится в материалах компании.

При этом девелопер получил чистый убыток в размере 3,370 млрд рублей против 13 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Показатель EBITDA вырос на 10% и составил 18,1 млрд рублей, консолидированная валовая прибыль увеличилась на 6%, до 30 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг группы по состоянию на конец 2023 года равнялся 37 млрд рублей против 14,5 млрд рублей по итогам 2022 года.

"Компания вошла в инвестиционную фазу развития, связанную с быстрым расширением географии присутствия и укреплением позиций на региональных рынках. (...) Агрессивный рост бизнеса сопряжен с высокими капитальными вложениями, что на фоне высоких процентных ставок оказывает временное давление на показатель чистой прибыли. Вместе с тем мы ожидаем, что региональная экспансия позволит нам кратно увеличить объемы бизнеса в ближайшие годы и завоевать лидирующие позиции на региональных рынках, а снижение ставок в среднесрочной перспективе вместе с сокращением накладных расходов и повышением эффективности позволит выйти на высокие показатели прибыльности бизнеса", - приводятся в пресс-релизе группы слова главного исполнительного директора Геннадия Щербины.

Аналитики инвестбанка "Синара" ожидали роста выручки девелопера по итогам прошлого года на 6% по сравнению с 2022 годом - до 85,763 млрд рублей, EBITDA - на 10%, до 18,078 млрд рублей. Предполагалось, что компания по итогам года заработает чистую прибыль в объеме 1,676 млрд рублей.

"При сокращении операционных затрат снижение рентабельности по валовой прибыли выльется, скорее всего, в уменьшение рентабельности по EBITDA на примерно 1 п. п. по сравнению со вторым полугодием 2022 года. Даже небольшая чистая прибыль станет успехом после убытка в 2 млрд рублей, зафиксированного по итогам первого полугодия 2023 года. Наращивая долг, Etalon Group много инвестирует в новые проекты, особенно в регионах, что в перспективе должно увеличить стоимость компании", - говорится в обзоре "Синары".

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.