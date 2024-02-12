"АЛРОСА" рассчитывает на открытие новых рудных тел в ближайшие 2-3 года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" рассчитывает на открытие новых рудных тел или месторождений в ближайшие 2-3 года, заявил начальник отдела прогноза управления минерально-сырьевой базы "АЛРОСА" Денис Кошкарев.

"Мы имеем все шансы открыть новые рудные тела или месторождения в ближайшие два-три года, но уже ожидаем в этом году", - сказал он.

Запасов алмазов на глубоких горизонтах достаточно, чтобы отрабатывать месторождения до 2060 года, но с постепенным снижением объема годовой добычи. Однако открытие новых месторождений обеспечит стабильную работу "АЛРОСА" ещё на десятилетия вперёд и позволить сохранить среднегодовой объём добычи на уровне 2021-2024 годов, отметил представитель компании.

За последние 5 лет геологи "АЛРОСА" открыли более 20 кимберлитовых тел, на 8 из них провели оценочные работы. Более 6 тыс. аномалий, открытых компанией, требуют дальнейшего изучения, сообщил представитель "АЛРОСА".

Добыча "АЛРОСА" в 2021 году составила 32,4 млн карат, в 2022 году - 35,6 млн карат, в 2023 году - 34,6 млн карат. Прогноз на текущий год компания не публиковала. Гендиректор "АЛРОСА" Павел Маринычев в конце 2023 года заявлял, что предприятия "АЛРОСА" в 2024 году будут работать "в полном объеме для выполнения поставленных задач".

Запасы "АЛРОСА" превышают 1 млрд карат алмазов, сообщала компания в мае 2023 года. Последняя опубликованная на данный момент оценка запасов "АЛРОСА" по JORC (на 1 июля 2018 года) предполагала запасы на уровне 628 млн карат, ресурсы - 1,064 млрд карат.

"АЛРОСА" попала в SDN list весной 2022 года, с начала 2024 года на компанию также распространяются санкционные ограничения стран G7. С 1 марта этого года вступит в силу наиболее чувствительная мера - запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов, ограненных из российских алмазов в третьих странах. Основной из них является Индия, на которую приходится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов.