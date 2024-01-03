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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

ЕС ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Маринычева

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против ПАО "АЛРОСА" и его генерального директора Павла Маринычева, говорится в сообщении Совета Европейского союза.

В сообщении подчеркивается, что данные ограничения дополняют ранее введенный запрет на импорт алмазов из РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

Как сообщалось, прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из РФ, станет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.

В июле Маринычев был включен в санкционный список США, "АЛРОСА" находится в нем с апреля 2022 года.

ЕС Евросоюз АЛРОСА Павел Маринычев
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