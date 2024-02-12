Владелец бизнеса по утилизации отходов купил 50% в производителе тест-полосок "МедТехСервис"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Московское ООО "Лето Финанс" стало владельцем 50% в капитале ООО "МедТехСервис", которое в Иркутске владеет заводом по выпуску тест-полосок для измерения сахара в крови и делает глюкометры.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в начале февраля "Лето Финанс" получило примерно одинаковые доли в капитале иркутской компании от ее основных собственников: Сергея Дьяченко, Федора Железнякова и Петра Железнякова. Первые два передали по 17% в капитале "МедТехСервиса", последний – 16% (то есть в совокупности 50%).

При этом, согласно заключенным договорам, "Лето Финанс" передало недавно полученные доли в залог Железняковым и Дьяченко, которые владеют оставшимися 50% в "МедТехСервисе".

Между тем, ранее 34% в капитале иркутского ООО владела "Корпорация развития Иркутской области" (КРИО). Но, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КРИО, собственники "МедТехСервиса" в декабре 2023 года выкупили у корпорации ее долю.

В "МедТехСервисе" изменение структуры собственников комментировать отказались.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Лето Финанс" занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и принадлежит Анастасии Романовой. "Лето Финанс" владеет 66,7% в капитале ООО "Научно-производственное объединение "Экар". По данным его сайта, НПО является поставщиком оборудования для утилизации отходов, имеет собственное производство соответствующей техники в городе Сасово Рязанской области. Продукция НПО используется в здравоохранении, ЖКХ, нефтяной отрасли, агропромышленном комплексе.

"Лето Финанс" также владеет 50% в капитале ООО "Недра М" (Красногорск, занимается разведочным бурением) и 50% в капитале ООО "Палладиум" (Магадан, добыча руд и песков драгоценных металлов). Последние две компании управляются ООО "УК "Дальний Восток".

"МедТехСервис" в конце 2018 года при финансовой поддержке КРИО ввел в эксплуатацию в Иркутске завод по производству тест-полосок для глюкометров, его стоимость оценивалась в 373 млн рублей. Линия для производства тест-полосок была поставлена и смонтирована южнокорейской компанией B-Bio. Мощность производства составила до 3 млн упаковок тест-полосок в год. Первые поставки завод начал в августе 2019 года. Компания также выпускает глюкометры.