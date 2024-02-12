Инфляция в Индии в январе замедлилась до минимума за три месяца

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Индии в январе выросли на 5,1% в годовом выражении - минимальными темпами за три месяца, говорится в отчете статистического ведомства страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 5,69% в декабре.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагал ослабление инфляции до 5%, отмечает Market Watch.

Рост стоимости продуктов питания в Индии в январе замедлился до 8,3% с 9,5% месяцем ранее, одежды и обуви - до 3,4% с 3,6%. Цены на топливо снизились на 0,6% после падения на 1% в декабре.

Инфляция держится в целевом диапазоне Резервного банка Индии (2-6% в годовом выражении). Однако она превышает долгосрочный целевой показатель индийского ЦБ, составляющий 4%.

Потребительские цены в стране в январе уменьшились на 0,1% по сравнению с декабрем, когда их снижение в помесячном выражении составило 0,3%.

Согласно другому отчету статистического ведомства Индии, также обнародованному в понедельник, промпроизводство в стране в декабре увеличилось на 3,8% в годовом выражении (+2,4% в декабре).

Рост в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% всего промпроизводства, составил 3,9% (1,2% в декабре).