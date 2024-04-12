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Инфляция в Индии в марте замедлилась до минимума почти за год

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Индии в марте выросли на 4,85% в годовом выражении - минимальными темпами с мая 2023 года, говорится в отчете статистического ведомства страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 5,09% в феврале.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 4,9%.

Рост стоимости продуктов питания в Индии в марте замедлился до 8,52% с 8,66% месяцем ранее, одежды и обуви - до 3% с 3,1%. Цены на топливо снизились на 3,2% после сокращения на 0,8% в феврале.

Инфляция держится в целевом диапазоне Резервного банка Индии (2-6% в годовом выражении). Однако она превышает долгосрочный целевой показатель индийского ЦБ, составляющий 4%.

Согласно другому отчету статистического ведомства Индии, также обнародованному в пятницу, промпроизводство в стране в феврале увеличилось на 5,7% в годовом выражении, максимально с прошлого октября, после подъема на 3,8% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста на 6%.

Рост в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% всего промпроизводства, составил 5% (3,2% в январе).

Индия
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