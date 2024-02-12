Совет директоров "Черкизово" 16 февраля обсудит вопрос о дивидендах за 2023 г.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (GCHE) на заседании 16 февраля планирует обсудить рекомендации по выплате дивидендов за 2023 год.

Как сообщается в материалах компании, в повестку дня в числе других включен вопрос "О рекомендациях по распределению прибыли общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год".

Совет директоров также рассмотрит вопросы о созыве годового собрания акционеров, его повестке дня, об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО в 2023 году и другие.

"Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.

Дивиденды за первое полугодие 2023 года составили 118,43 рубля на акцию. В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года - 148,05 рубля на акцию.

Основным владельцем группы "Черкизово" (по данным на второй квартал 2023 года) является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - по 28,13%, их матери - Лидии Михайловой - 15,46%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,42%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 8%. Free float - чуть более 2%. Уставный капитал разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки.

Выручка группы в первом полугодии 2023 года составила 102,8 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года (88,9 млрд рублей). Чистая прибыль группы выросла до 16,6 млрд рублей с 7,2 млрд рублей годом ранее, скорректированная EBITDA - до 16,5 млрд рублей с 12,4 млрд рублей.

Выручка в 2022 году увеличилась до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и 340 тыс. га сельскохозяйственных земель.