Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Дефицит бюджета США в январе сократился в 1,8 раза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в январе составил $21,93 млрд, что в 1,8 раза ниже показателя за тот же месяц предыдущего года ($38,784 млрд), сообщило министерство финансов страны.

В декабре дефицит составил $129,354 млрд.

Доходы бюджета США в прошлом месяце увеличились на 7% - до $477,32 млрд против $447,288 млрд годом ранее. Расходы выросли на 3% и достигли $499,25 млрд по сравнению с $486,072 млрд.

За четыре месяца 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 16% - до $531,86 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 8%, составив $1,585 трлн.

Расходы бюджета выросли на 9,5% - до $2,117 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу были на $96 млрд выше, чем за первые четыре месяца предыдущего фингода из-за повышения ставок Федеральной резервной системой. С начала этого фингода правительство США потратило на выплату процентов по долгу $357,2 млрд.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

Минфин США бюджет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Совет ЕС принял решение о возможном использовании доходов от замороженных активов РФ

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Корпоративное кредитование в РФ в январе снизилось на 0,2%, розничное - выросло на 0,2%

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Суд арестовал акции и активы Ивановского завода тяжелого станкостроения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });